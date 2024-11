Estúdio Fesmorena passará por escolas na Capital e em outras quatro cidades

Em sua nona edição, o Festival de Música Autoral (Fesmorena), levará estúdio móvel de gravação pelas cidades de Campo Grande, Dourados, porto Murtinho, Ponta Porã e Aparecida do Taboado. Na Capital, a ação será na E.M Celina Martins Jallad no dia 20 de novembro.



Em Dourados unidade chega no dia 22 de novembro, em Ponta Porã no dia 23, Porto Murtinho 24 e em Aparecida do Taboado no dia 29 de novembro.



O estúdio móvel é equipado com equipamentos profissionais e equipe técnica especializada, sem nenhum custo. As vagas são agendadas e limitadas

“Ao disponibilizar um espaço destinado às gravações promovemos o acesso para que um maior número de alunos participe. As inscrições do Fesmorena podem ser realizadas até o dia 30 de novembro”, explica Daniel Escrivano, idealizador do projeto e presidente do Instituto Cerrado Central, que promove o festival.



Os alunos interessados em gravar suas canções devem se inscrever pelo site www.fesmorena.com.br .

As gravações para estudantes de 7 a 17 anos, estarão sob a responsabilidade do produtor musical Alex Cavalheri.



Conforme o regulamento do festival, serão selecionadas 15 canções para apresentação no evento final em Campo Grande. As premiações são as seguintes:



1º Lugar: R$4.000,00 (Quatro mil reais) + troféu + 1 violão autografado por Gabriel Sater, Marina Sena, Rogério Flausino, do Jota Quest e pelo compositor Paulo Simões + 1 Gravação no Programa Meu MS.

2º Lugar: R$2.000,00 (dois mil reais) + troféu

3º Lugar: R$1.000,00 (mil reais) + troféu

Melhor Letra: R$1.000,00 (mil reais) + troféu

Melhor Performance: R$1.000,00 (mil reais) + troféu

Voto Popular: R$1.000,00* + Troféu + Gravação no Programa Meu MS da TV Morena

Torcida Animada: R$ 2.000* + Troféu

Todas as apresentações do evento serão gravadas e transformadas em um programa que será exibido via Globoplay, Youtube e também em um programa especial da TV Morena.



