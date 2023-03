Mais dois shows confirmados: Almir Sater e Jads & Jadson estarÃ£o na Expogrande

Para quem achou que tinha acabado as surpresas da Expogrande 2023, temos notícias boas! Além das diversas atrações já anunciadas pela Dut's Entretenimento, empresa responsável pelas atrações culturais da Expogrande, o artista Sul-mato-grossense Almir Sater e a dupla sertaneja Jads & Jadson farão o show de encerramento da 83ª edição do evento.

Diferente do ano passado, em que os shows foram transferidos para o Shopping Bosque dos Ipês, este ano, a promessa é de que todas as apresentações retornem ao local de origem do evento.

Mais de 10 artistas foram anunciados para a edição deste ano, são eles: Maiara & Maraisa, Ana Castela, Cesar Menotti & Fabiano, Luan Santana, Gusttavo Lima, Gustavo Mioto, Matheus & Kauan, Alok, Pedro Sampaio, Diego & Victor Hugo, e George Henrique & Rodrigo.

O show será dividido nos setores: Arena, Camarote Experience, Camarote Expo, Bangalôs, e Suites no palco.

Em 2023, a Expogrande prevê atrair mais de 100 mil pessoas e movimentar R$ 150 milhões nos 11 dias do evento. Além dos shows, terá os tradicionais leilões de gado, de equinos e de ovinos, bem como circuito de palestras, expositores internacionais e fomento de negócios.

Outra atração será o retorno da “Fazendinha” para visitas das escolas e da tradicional da “Barraca de Veterinária” em parceria com a UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul).

