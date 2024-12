FESMORENA revela artistas finalistas

O Festival de Música Autoral (Fesmorena) que chega à sua 9ª edição, recebeu 84 inscrições de estudantes de diversas cidades, no concurso musical para alunos de escolas públicas e privadas, com suas canções originais.



"É emocionante ver como o FESMORENA se tornou uma plataforma de expressão e descoberta para os jovens artistas do estado. A música tem o poder de transformar vidas, e este projeto é a prova viva disso," destaca Daniel Escrivano, idealizador do festival.



Uma das grandes inovações de 2024 foi a expansão do Estúdio Móvel, que percorreu as cidades de Dourados, Ponta Porã, Porto Murtinho, Aparecida do Taboado e Campo Grande.



A curadoria ficou a cargo de um time de especialistas, incluindo Ana Lúcia Gaborim, Marcelo Fernandes, Evelyn Lechuga, Ju Souc, Guilherme Cruz (do Duo Filho dos Livres) e a dupla Victor Gregório & Marco Aurélio.





Próximas Etapas e Grande Final



7 de dezembro: Gravação das músicas na Feira Central de Campo Grande e início da votação popular no site do G1.

7 e 8 de dezembro: Oficinas de Postura Cênica e Composição Musical, para aprimorar as apresentações.



22 de dezembro: A grande final acontece às 17h30, no Teatro Dom Bosco, com entrada gratuita. O evento contará com o show de abertura do Projeto Fundição, reunindo as bandas Filho dos Livres e O Bando do Velho Jack, além de participações especiais de Dora Sanches e Chicão Castro.

Sobre o Festival



Finalistas – Talentos de Todo o Estado



Alice Barbosa Santos, 13 anos – Chapadão do Sul

Música: Viva o Mato Grosso do Sul



Anna Julia Saravy de Oliveira, 17 anos – Campo Grande

Música: O Meu Amor



Brayan Jesus de Oliveira, 15 anos – Aparecida do Taboado

Música: Legado de Violeiro



Cassiane dos Santos Silva, 14 anos – Campo Grande

Música: Amor Vagabundo



Diego Anderson Balbino Araujo Machado de Oliveira, 15 anos – Campo Grande

Música: Barco Reservado a Ti



Eduardo Nunes Pereira Souza, 16 anos – Chapadão do Sul

Música: Terra de Encanto



Gabriella da Silva de Andrade, 17 anos – Dourados

Música: Primeiro Amor



Hécttor Barcelos Domingues, 10 anos – Bela Vista

Música: Falando de Amor



Lorrayne Dantas de Souza, 17 anos – Costa Rica

Música: Entrelaçados



Lucimara Ramos Gomes, 15 anos – Dourados

Música: Cores de Uma Mesma Tela



Maria Clara Callado Lopes, 15 anos – São Gabriel D’Oeste

Música: Tipo Borboleta



Maria Elisa de Lima Marin, 14 anos – Campo Grande

Música: Acaso



Miguel Fabris do Nascimento, 10 anos – Campo Grande

Música: Viagem Intergaláctica



Naara Pessoa Santos, 17 anos – Aparecida do Taboado

Música: Mais Que Vencedor



Pedro Sidrins Salazar França, 17 anos – Maracaju

Música: Pai Nosso



Wellinton Oliveira Martins Júnior, 10 anos – Campo Grande

Música: Pantanal Querido



Serviço

Final do FESMORENA 2024

Data: 22 de dezembro, às 17h30

Local: Teatro Dom Bosco, Campo Grande/MS

Entrada: Gratuita





