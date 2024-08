Festival de Bonito atraiu 95 mil pessoas e reuniu arte, cultura e lazer

Luiz Vinicius, com informações da Assessoria

O Festival de Inverno de Bonito levou arte, cultura, música, entretenimento, movimentação econômica e reuniu cerca de 95 mil pessoas nos cinco dias de evento.

Para efeito de comparação, o número de pessoas representa quatro vezes mais a população do município sul-mato-grossense, que é de 23 mil pessoas.

Com o tema 'Na terra viva, nossa arte vibra', não foram só os shows musicais que movimentaram Bonito. Teve danças no chão e nas alturas, gastronomia, teatro, circo, economia criativa, literatura, circo, exposições, artesanato, oficinas, ações de conscientização, músicas diversas, esportes, cinema infantil, tecnologia, sustentabilidade e inclusão.

Para quem queria música, tiveram ainda os shows nacionais de Alexandre Pires, Zé Ramalho, Olodum e Sandra Sá, a apresentação internacional Norberto Cruz (Concerto Gaya), de Portugal, e as apresentações emocionantes da Catedral Erudita.

Os eventos contaram com tradução simultânea em Libras (Língua Brasileira de Sinais), os stands tiveram acessibilidade e os shows contaram com uma área específica, em uma localização privilegiada, para PcDs (Pessoas com Deficiência).

