Festival de Dança Coreografada da Melhor Idade reúne idosos de 21 municípios

O Festival de Dança Coreografada da Melhor Idade de Mato Grosso do Sul 2024 reuniu mais de 200 idosos-atletas entre os dias 24 e 26 de outubro, em Dourados.

Organizado pela Fundesporte e pela Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc), o evento teve como palco o Teatro Municipal de Dourados e contou com a participação de representantes de 21 municípios do Estado, divididos nas categorias estilo livre e dança popular e folclórica.

Na classificação da categoria estilo livre, Glória de Dourados conquistou o primeiro lugar, seguida por Rio Brilhante e Nova Andradina. Em dança popular e folclórica, Ponta Porã foi a vencedora, com Iguatemi e Campo Grande na segunda e terceira posições, respectivamente.

Marcelo Miranda, secretário de Turismo, Esporte e Cultura, destacou a importância do festival para promover inclusão e qualidade de vida entre os idosos, ressaltando o papel ativo que desempenham na sociedade. Paulo Ricardo Nuñez, da Fundesporte, reforçou a contribuição do evento para a saúde e integração dos idosos, elogiando a dedicação dos participantes.

