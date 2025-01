Fim de semana agitado: Festa do Pequi começa nesta sexta-feira em Camisão

A 4ª edição da Festa do Pequi acontece entre os dias 31 de janeiro e 2 de fevereiro em Camisão, distrito de Aquidauana. A entrada é gratuita! O evento promete unir o sabor marcante do pequi e a música regional nos próximos dias.

A festa, que homenageia a fruta símbolo do Cerrado, terá com uma programação musical variada.

No primeiro dia, Gabriel Castilho e a dupla Lino e Nando sobem ao palco. No dia seguinte, 1º de fevereiro, o Grupo Campezito e a cantora Gleici Helena animam o público. Já no domingo (2), a partir das 11h, a dupla Michel & Felipe se apresenta durante o almoço na praça de alimentação.

Como chegar lá?

Aqueles que não possuem condução própria, podem optar pela van. Os veículos partem de Campo Grande às 16h30, de segunda a sexta e aos domingos, e às 15h aos sábados. O retorno acontece às 6h20 de segunda a sexta e às 14h20 aos domingos. O valor da passagem é de R$ 50 por trecho, e a reserva deve ser feita antecipadamente com a empresa Aquidauana Transportes pelo telefone (67) 9629-3849. As vans saem da Avenida Afonso Pena.

