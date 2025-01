Grupo Casa abre inscrições para aulas de teatro; veja como participar

O Grupo Casa traz uma oportunidade para quem tem interesse em ingressar no mundo da arte. Com aulas regulares, a novidade para 2025 são as turmas para adolescentes. Agora, a turma "Vivências" oferece duas opções de horários para quem tem a partir de 12 anos.

Além disso, as crianças também ganham destaque com turmas especiais pensadas para cada faixa etária.

Veja os horários:

-Turma Passarinho (3 a 6 anos): Sábado, das 9h às 10h;

-Turma Borboleta (7 a 11 anos): Sábado, das 14h às 15h30;

-Turma Vivências A (a partir de 12 anos): Sábado, das 16h às 18h;

-Turma Vivências B (a partir de 12 anos): Terça, das 19h às 21h.

Inscrições

Até o dia 31 de janeiro, quem garantir sua vaga terá isenção da taxa de inscrição. Além disso, o Grupo Casa oferece a oportunidade de agendar uma aula experimental para quem quer conhecer de perto a metodologia das aulas.

Muitas famílias questionam o impacto do teatro no desenvolvimento infantil, e o Grupo Casa separou alguns dos benefícios principais:

Socialização: A arte ensina a trabalhar em equipe, respeitar diferenças e compartilhar ideias;

Criatividade: Com jogos e exercícios, as aulas incentivam o autoconhecimento e a visão do mundo;

Enfrentamento da timidez: Por meio de exercícios teatrais, os alunos desenvolvem a capacidade de se expressar e encarar desafios;

Comprometimento: A prática regular nas aulas e ensaios promove a responsabilidade e o comprometimento com a cena e com os colegas.

As aulas são conduzidas por um corpo docente especializado em Teatro, Dança, Música e Cinema. Para mais informações ou inscrições, preencha o formulário neste link, e a equipe entrará em contato!

