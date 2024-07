Já sabe o que vai assistir? Veja os filmes que chegam às telonas em julho

O mês de julho começou, e com ele, grandes lançamentos esperados, como ‘Meu Malvado Favorito 4’ e ‘Deadpool & Wolwerine’, finalmente chegam às telonas dos cinemas brasileiros.

Para os campo-grandenses, os lançamentos chegam nos três cinemas da Capitais, cada um com suas próprias programações: Cinemark (Shopping Campo Grande), Cinépolis (Shopping Norte Sul Plaza) e e UCI (Shopping Bosque dos Ipês).

O JD1 separou todos os lançamentos deste mês de julho para você poder se organizar, confira:

- Meu Malvado Favorito 4 (4/7)

- Entrevista com o Demônio (4/7)

- Ainda Temos o Amanhã (4/7)

- Tuesday – O Último Abraço (4/7)

- Orlando, Minha Biografia Política (4/7)

- A Flor do Buriti (4/7)

- Venom: A Última Rodada (11/7)

- MaXXXine (11/7)

- Luccas e Gi em: Dinossauros (11/7)

- Infestação (11/7)

- Como Vender a Lua (11/7)

- Caminhos Cruzados (11/7)

- Ninguém Sai Vivo Daqui (11/7)

- Twisters (18/7)

- Hora do Massacre (18/7)

- O Sequestro do Papa (18/7)

- Os Inseparáveis (18/7)

- Deep Web - O Show da Morte (18/7)

- Greice (18/7)

- Divertimento (18/7)

- A Música Natureza de Léa Freire (18/7)

- Deadpool & Wolverine (25/7)

- Guerra Sem Regras (25/7)

- Cold Storage (25/7)

- O Mal Não Existe (25/7)

- Pequenas Cartas Obscenas (25/7)

- Teca e Tuti: Uma Noite na Biblioteca (25/7)

- Redenção (25/7)

