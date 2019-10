JD1 sorteia 15 ingressos para talk show com Denilson e Muricy

Saiba Mais Cidade Prefeitura vai investir R$ 4 milhões em Cultura

O talk show 'Aqui é trabalho & muita resenha' ocorrerá no Ondara Palace no dia 18 de outubro com Denilson Show e Muricy Ramalho. O JD1 Notícias sorteará 15 ingressos para o evento através de suas redes sociais Facebook e Instagram. Você, leitor, nos acompanhe para não ficar de fora dessa oportunidade. Dentro de poucos dias, o sorteio, que só está ativo no Facebook, ocorrerá também no Instagram do JD1.

Além de ingressos para o show, será sorteado também uma camiseta oficial da selação autografada e uma visita ao camarim para conversar e tirar foto com os craques.

O evento será uma palestra motivacional e abordará temas como empreendedorismo, experiências pessoais, viagens... Além da interação com a plateia.

A Fecomercio é um dos patrocinadores do evento, que tem os ingressos disponíveis para compra na Barbearia Banca, Shopping Campo Grande e também através do link: https://www.ingressonacional.com.br/evento/14666/aqui-e-trabalho-e-muita-resenha

Confira o sorteio que já está rolando no Facebook:

