JD1TV: A dupla 'Felipe e Rafael' surgiu em 2021 e agora busca identidade própria

O 'Em Alta' desta terça-feira (04) recebeu a dupla sertaneja Felipe e Rafael, que surgiu em 2021. O primeiro passo dos músicos foi criar um canal no YouTube.

A dupla é a “nova promessa do mercado sertanejo” de Campo Grande. Os músicos se conheceram na aula de violão no Ensino Fundamental, e hoje, têm como referências as duplas Hugo e Guilherme, e Jorge e Mateus, por isso é comum ouvir músicas delas no shows dos campo-grandenses.

Eles costumam cantar em bares das Moreninhas, da Avenida Bom Pastor, e em lanchonetes. E já recebem muitos feedbacks positivos. Agora, estão em busca da identidade própria da dupla.

