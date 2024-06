JD1TV: Afoxé usa música para falar da cultura afro para crianças na Capital

O projeto Afoxé faz parte do Instituto Projeto Livre, de Campo Grande, e é comandado pela Professora Rô. O objetivo da ação é falar da cultura afro.

O projeto conta com 20 participantes, entre crianças e adolescentes, que são apresentados a cultura afro através da percussão. A música é tocada com o auxílio de instrumentos produzidos por eles mesmos, com materiais recicláveis.

As aulas do Afoxé acontecem às segundas-feiras, das 19h às 21h, e aos sábados das 9h às 11h. O projeto é contemplado pela Lei Paulo Gustavo, por isso, chegará ao fim no dia 25 de agosto, com uma festa de encerramento.

Assista:

