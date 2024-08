JD1TV: "As pessoas estão começando a perceber que Campo Grande tem uma história", diz historiadora

O JD1 recebeu em seu estúdio a historiadora Madalena Greco, que também é presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul (IHG-MS) há quatro anos. Ela foi a primeira mulher a assumir o cargo, e trouxe mudanças.

As mulheres começaram a ser mais evidenciadas dentro do instituto. “Não é empoderamento, é reconhecimento”, afirmou. Além disso, as pessoas começaram a conhecer o trabalho do IHG-MS.

A história de Campo Grande também foi abordada no programa, e para Madalena, essa história é desconhecida pela população local.

“As pessoas começaram a perceber que a cidade tem uma história”, afirmou Madalena. Segundo ela, a trajetória da Capital sul-mato-grossense é fragmentada, tem várias versões, pois é uma história contada por relatos e não com base em documentos.

