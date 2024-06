JD1TV: "É um veículo de transformação social e humana", diz Sandim sobre reggae

O reggae foi tema do Em Alta desta terça-feira (18), agora com o cantor Sandim falando um pouco sobre esse gênero musical. Ele que começou a carreira, há 15 anos, tocando pagode e samba.

Sandim foi integrante de duas bandas de samba rock, mas conta que durante sua evolução na música, se redescobriu no reggae. A partir daí, começou a colocar músicas do estilo em seu repertório, incluindo canções autorais.

Segundo o artista, o reggae ainda enfrenta muito preconceito em Campo Grande. Mas para Sandim, o estilo musical é um “veículo de transformação social e humana”.

Assista:

