Lenine, feira e noite do rock são atrações culturais neste domingo na Capital

A programação cultural deste domingo (18) conta com alguns eventos, mas o principal deles é Lenine pelo MS Ao Vivo, no Parque das Nações Indígenas. Mas para a família campo-grandense que deseja outras atrações, a agenda traz feira, noite do rock e até mesmo edição do circo.

Veja a programação completa:

MS ao Vivo com Lenine - A edição de agosto do MS ao Vivo chega com Lenine, que se apresentará acompanhado pela Spokfrevo Orquestra, prometendo um espetáculo vibrante com um roteiro repleto de sucessos e clássicos. O show de abertura será de Guilherme Rondon, reconhecido por sua maestria na fusão de ritmos tradicionais, como guarânias, polcas e chamamé, com uma abordagem contemporânea.

Horário: a partir das 17 horas

Local: Parque das Nações Indígenas – Altos da Av. Afonso Pena

Entrada: gratuita

Feira do Bosque da Paz - A Feira Bosque da Paz prepara edição em comemoração aos dois anos, com uma seleção de deliciosos quitutes e artesanatos dos expositores, show da Banda Alziras com pop rock e palhaçaria com Mixirica para toda a família.

Horário: 9h às 15h

Local: Praça do Bosque da Paz – R. Kame Takaiassu, 500 - Carandá Bosque

Entrada: gratuita

Feijoada da Catedráticos do Samba - O Grêmio Recreativo Escola de Samba Os Catedráticos do Samba, com 47 anos de história e dirigido há mais de 15 anos por Dona Marilene, promove uma feijoada solidária em prol da manutenção da saúde dela. O evento contará com muito samba, com apresentações de Mestre Jacobina, Destak Samba, Kachambu e Tim da Villa. É necessário levar pratos e talheres.

Horário: 11h30 às 13h30

Local: Quadra GRES Catedráticos do Samba – R. Macaé, 72 - Vila Silvia Regina

Entrada: convites por R$ 30, pelo telefone (67) 99613 5583.

Enaldinho: O Mistério do Circo - O youtuber e criador de conteúdo infantil Enaldinho leva ao palco um espetáculo cheio de mistério e desafios em um circo encantado. A classificação é livre para todas as idades.

Horário: 18h

Local: Bosque Expo – Shopping Bosque dos Ipês - Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Parque dos Novos Estados

Entrada: a partir de R$ 35, pelo link https://www.guichelive.com.br/enaldinho-o-misterio-do-circo_31663

Ballroom Battles - A Kiki House of S’Kills apresenta uma vibrante batalha de ballroom com sete categorias, incluindo Baby Vogue, Vogue Oldway, Runway e Sexysiren, todas com temas marítimos.

Horário: 18h

Local: Ponto Bar – R. Dr. Temístocles, 103 - Centro

Entrada: R$ 10 na portaria

Noite do rock - O bar Trem Mineiro prepara uma noite com muito rock ‘n roll para fechar o fim de semana. Vai ter show do Nirvana Tributo Brasil, banda Mochileiros, e Farrapos e Trapos.

Horário: a partir das 18h

Local: Trem Mineiro - R. Heitor Laburu 340 - Jardim Itatiaia

Entrada: gratuita

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também