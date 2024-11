Netflix divulga o primeiro trailer da segunda temporada de Round 6; assista

A Netflix divulgou, nesta quinta-feira (31), o primeiro teaser oficial da tão esperada segunda temporada da série sul-coreana Round 6, que virou febre global em 2021 e conquistou inúmeros fãs no Brasil.

A série, que conta a história de um grupo de pessoas que são convidadas a arriscar suas vidas em um misterioso jogo de sobrevivência, com brincadeiras infantis mortais, volta às telas em 26 de dezembro deste ano.

No trailer, já é possível ver que os desafios serão um pouco diferentes dos mostrados na primeira temporada, mas com o suspenso e tensão ainda tomando conta do ar. Confira:

