O Auto da Compadecida 2 estreia liderando as bilheterias nacionais

O tão esperado O Auto da Compadecida 2, continuação da história de João Grilo (Matheus Nachtergaele) e Chicó (Selton Mello), chegou às telonas brasileiras na última quarta-feira (25), e estreou liderando as bilheterias nacionais.

O filme, que desta vez conta com participações de Taís Araúja, Humberto Martins e Eduardo Sterblitch, conseguiu arrecadar mais de R$ 19,6 milhões entre os dias 26 e 29 de dezembro, ficando a frente de outros filmes que já eram antecipados, como Sonic 3 e o live-action Mufasa: O Rei Leão.

Em Campo Grande, o filme está em cartaz em todos os três cinemas da Capital com horários amigáveis, que vão desde as 11h até as 22h.

Confira a sinopse e o trailer do filme:

“Depois de 20 anos desaparecido, João Grilo retorna à pequena Taperoá para se juntar ao seu velho companheiro Chicó. Acontece que agora ele é recebido como uma celebridade na cidade. Afinal, reza a lenda que havia sido morto por bala de espingarda e ressuscitado após um julgamento que tinha o Diabo como acusador, Nossa Senhora como defensora e o próprio Jesus Cristo como juiz. Disputado como principal cabo eleitoral pelos dois políticos mais poderosos da cidade, ele faz de tudo para finalmente aplicar o golpe que vai lhe render muito dinheiro e, quem sabe, vida mansa – como se fosse possível que ele se aquietasse. Só que nada sai como planejado e ele terá que recorrer à Compadecida novamente.”

