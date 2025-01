Oscar 2025 inclui filmes com IA na lista dos indicados

Os indicados ao Oscar 2025 foram anunciados nesta quinta-feira (23), e dois filmes que inovaram ao usar inteligência artificial (IA) em suas produções ganharam destaque: The Brutalist e Emilia Pérez. A cerimônia do Oscar está marcada para o dia 2 de março.

As obras não apenas receberam indicações nas principais categorias, como também suscitaram debates sobre a utilização de tecnologias emergentes no cinema.

The Brutalist, dirigido por Brady Corbet, é um drama sobre um arquiteto húngaro fictício, interpretado por Adrien Brody. A IA foi empregada para corrigir a pronúncia dos atores em diálogos em húngaro, utilizando a tecnologia da empresa Respeecher.

Além disso, o editor Dávid Jancsó revelou que a inteligência artificial foi usada para criar desenhos arquitetônicos no epílogo do filme, uma solução encontrada para contornar restrições orçamentárias.

Já em Emilia Pérez, dirigido por Jacques Audiard, a IA foi utilizada para aprimorar as cenas musicais. A ferramenta da Respeecher mesclou a voz da protagonista Karla Sofía Gascón com a da cantora francesa Camille, ampliando o alcance vocal nas canções.

Segundo o editor de som Cyril Holtz, a protagonista enfrentava dificuldades para atingir certas notas devido aos efeitos de medicamentos utilizados durante seu processo de transição de gênero.

Apesar de o uso de IA ser um tema sensível na indústria cinematográfica, especialmente após a greve de atores e roteiristas de Hollywood em 2023, os dois filmes conquistaram reconhecimento da Academia. The Brutalist recebeu 8 indicações, enquanto Emilia Pérez liderou com 13.

Confira as principais indicações:

The Brutalist:

Melhor Filme

Melhor Direção (Brady Corbet)

Melhor Ator (Adrien Brody)

Melhor Atriz Coadjuvante (Felicity Jones)

Melhor Trilha Sonora Original

Melhor Design de Produção

Melhor Fotografia

Melhor Edição

Emilia Pérez:

Melhor Filme

Melhor Direção (Jacques Audiard)

Melhor Atriz (Karla Sofía Gascón)

Melhor Atriz Coadjuvante (Zoe Saldaña)

Melhor Roteiro Adaptado

Melhor Filme Internacional

Melhor Trilha Sonora Original

Melhor Canção Original (duas indicações)

Melhor Som

Melhor Fotografia

Melhor Edição

Melhor Cabelo e Maquiagem

