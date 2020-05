Saindo da “onda sertaneja”, cantores gospel realizam live amanhã

Tudo começou no dia 28 de março, quando o cantor Gusttavo Lima fez uma live no YouTube chamada de “Boteco em Casa”, as lives já vinham acontecendo nos perfis pessoais e canais dos artistas, mas pela primeira vez se via algo com tamanho estrutura.

Depois disso a moda pegou, diversos cantores marcaram e produziram suas lives, dando ao Brasil o primeiro e segundo lugar de lives mais assistidas simultaneamente no mundo, com a cantora Marilia Mendonça em primeiro e a dupla Jorge e Mateus em segundo.

Claro que seria uma questão de tempo para que isso pudesse chegar em Campo Grande, diversos cantores mostrando seus talentos e disseminando uma importante mensagem, pedindo para que as pessoas fiquem em casa e ajudem que a pandemia causada pela covid-19 passe da forma mais rápida e “tranquila” possível.

No emaranhado de duplas e artistas sertanejos da região, um grupo de cantores gospel resolveram também colocar cara, ou melhor, a voz nas transmissões ao vivo das redes sociais, um desses shows onlines acontecerá amanhã e será comandado pelos artistas Vinícius Souza e Michella Dutra.

Além da dupla, que se uniu para realizar esse projeto, os telespectadores contarão com diversos convidados como as cantoras Patty Brum e Beatriz Silva, além do pastor Josiê.

Os cantores pretendem soltar a voz por duas horas, de acordo com Vínicius Souza esse é o prazo pretendido por todos os participantes. A transmissão será feita pela página oficial do Facebook da cantora Michella Dutra, que pode ser acessada clicando aqui, a partir das 20h desta quarta-feira (06).

