SBT deixará de exibir Chaves após 36 anos

Flávio Veras, com informações do UOL

Um dos programas mais amados no país vai parar de ser exibido na TV brasileira. Após 36 anos, Chaves vai deixará a grade do SBT. Os últimos episódios foram ao ar nesta sexta-feira (31)

De acordo com o UOL, a emissora foi pega de surpresa ao saber da mudança contratual entre a rede de TV mexicana, detentora dos direitos do programa, e o Grupo Chespirito, dona dos roteiros escritos por Roberto Gómez Bolaños, morto em 2014, que impossibilitaria a renovação.

“A informação chegou à emissora nesta última quarta-feira, por notificação da Televisa, emissora mexicana detentora dos direitos da obra produzida, na qual informa que a suspensão é devida a um problema pendente a ser resolvido com o titular dos direitos das histórias”, informou o SBT, via assessoria de imprensa.

No dia que recebeu a informação, o SBT passou a exibir novamente Chaves em sua grade diária, às 14h15. A emissora também exibia a série nas madrugadas de sábado e nas manhãs de domingo. Aos finais de semana, também ia ao ar o Clube do Chaves, com Chapolin e outros quadros de Bolaños (Chaveco, Pancada, Dr Chapatin e Dom Caveira).

Deixe seu Comentário

Leia Também