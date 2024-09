"Semana pra Dança 2024" oferece oficinas e apresentações de dança; veja a programação

De 30 de setembro a 6 de outubro acontece a 'Semana pra Dança 2024", onde reunirá dezenas de apresentações de dança contemporânea, samba de gafieira, ballet clássico e muito mais.

Além das apresentações, terão 12 oficinas gratuitas de diferentes estilos de dança. As inscrições para as oficinas estão abertas e devem ser realizadas por aqui.

O evento será promovido pelo Colegiado Estadual de Dança de MS e pela Associação Arado Cultural, com investimento da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Programação:

As oficinas começam no dia 01 de outubro, às 9h, com Jackeline Mourão e Reginaldo Borges, que realizarão a oficina ´Procedimento#6: práticas de criação´, na sala Conceição Ferreira, no Centro Cultural José Octávio Guizzo (CCJOG).

De tarde, às 13h, Carmen Ligia Palhano Faria e Kleber da Silva Costa, da Oficina de Dança de Corumbá, apresentam a oficina ´Siriri e Cururu´, na Escola Municipal Licurgo de Oliveira Bastos.

Em seguida, às 14h, Leonardo Lopes e Maria Fernanda Figueiró, realizam a oficina ´Criação de danças em espaços urbanos´, na sala Conceição Ferreira, no CCJOG.

Já no dia 02 de outubro, às 8h, a programação começa com uma atividade especial para crianças e adolescentes, de 7 a 14 anos, da Escola Municipal Iracema Maria Vicente, que recebem a oficina ´Um Brincar Dançante´, com a Cia Dançurbana.

Às 9h, Morgana Shayra, Isa Yasmin, Carla Rukan, Priscilla Melli, Mariete Félix e Karla Loureiro realizam a´Oficina de sons e ritmos árabes, afro e ATS, conhecendo e experienciando a cultura´, na sala Conceição Ferreira, no CCJOG. E de tarde, às 14h, Chico Neller propõe a ´Oficina de Dança Contemporânea´, na sala Conceição Ferreira, no CCJOG.

No dia 03 de outubro, às 8h, Irineu Junior realizará a oficina ´Das coisas não ditas´, na Escola Estadual Waldemir Barros da Silva. Já às 14h, Isadora Pantarotto e Isabela Pantarotto, realizam a ´Oficina/Mediação En(casulo)´ na Escola Estadual João Carlos Flores.

Também às 14h está programada uma roda de conversa sobre o planejamento das ações para a dança, com o diretor-presidente da FCMS, Eduardo Mendes, na sala Rubens Corrêa, no CCJOG, acessível em libras.

Em 4 de outubro, às 14h, o samba de gafieira entra em cena: Juliano Candia Pedrozo e Anderson Santos Peres, realizam a oficina ´Samba de Gafieira Básico´, na sala Conceição Ferreira, no CCJOG. No dia 05 de outubro, às 9h, acontece a ´Oficina de Tribal Fusion Bellydance´, com a Cia Shakti Fusion, na sala Conceição Ferreira, no CCJOG.

Também em 05 de outubro, às 14h, a ´Semana pra Dança 2024´ traz a oficina de ballet clássico “upgrade.BR” (um método brasileiro de Formação em Dança que tem foco na aplicação da Técnica Clássica para a realidade contemporânea) com Andrea Thomioka, na sala Conceição Ferreira, no CCJOG.

E no domingo (06), às 11h, no Armazém Cultural, acontece a ´Oficina de Passinho', com Iguinho Imperador e Pablinho MJ, da Clarin Cia de Dança, do Rio de Janeiro. A oficina trabalha com a dança criada nos bailes de favelas cariocas que mistura movimentos de diversos estilos, como breaking, hip hop, frevo e afro.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também