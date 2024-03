Semifinalista do The Voice Brasil fará show em Campo Grande

Matu Miranda é cantor, compositor e violinista, natural de Campo Grande. Atualmente reside no Rio Janeiro, é apreciador da música nordestina, jazz, MPB e outros estilos musicais. No ano passado, ele participou do The Voice Brasil, na qual chegou às semifinais no time de Carlinhos Brown.

O artista retorna para Campo Grande para um show no dia 20 de março, na Esplanada Ferroviária, onde estará acontecendo a 16º Semana do Artesão, com entrada gratuita. Na apresentação, Matu Miranda vai tocar pela primeira vez o single ‘Estanco’, lançado hoje (15).

Matu tem lotado todos os seus shows. E tem recebido o reconhecimento do público, sendo considerado pelos críticos, uma das novas vozes talentosas da MPB. Recentemente, o artista foi o único brasileiro convidado para participar do Festival BRICS Young Winds Music Show, na Rússia.

“Sinto muito orgulho de representar a música brasileira, tão rica e maravilhosa. Nos meus shows tento oferecer o melhor para fazer com que aquele momento seja de alegria, tranquilidade, positividade e deixe o coração mais leve e esperançoso. Acredito nesse poder da música”, afirma Matu Miranda.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também