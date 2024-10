Últimos dias! Exposição "Sofrência" vai até este sábado; confira programação

A exposição “Sofrência”, que integra o projeto Arte nas Estações, encerra as atividades em Campo Grande neste sábado (26), mas ainda dá tempo de aproveitar. A exposição está no Centro Cultural José Octávio Guizzo.

Com curadoria de Ulisses Carrilho, a mostra reúne 72 obras que têm como matriz a figura feminina e retratam cenas de convívio social, ambientes domésticos e ruas das cidades onde florescem flertes, festas e trocas de olhares. A narrativa é entremeada por versos da música sertaneja, como Marília Mendonça e a dupla Maiara & Maraísa.

EXPOSIÇÃO SOFRÊNCIA

Horários de visitação: terça a sábado, das 9h às 18h (quinta, horário estendido até as 20h);

Entrada: gratuita;

Classificação: livre.

OFICINA DE SAMBA COM MATHEUS ASSIS

Mergulhado no universo proposto pelas obras ´A Gafieira de Luxo´ e ´Roda de Samba´, a proposta da oficina é vivenciar um pouco do contexto tradicional do samba de gafieira, refletindo sobre as raízes e memórias deste estilo de dança social, que dialoga de maneira atemporal com o cotidiano brasileiro. Ministrada pela educadora Matheus Assis, as pessoas interessadas em investigar sobre samba e suas relações de sofrência estão convidadas para esse momento no projeto Arte nas Estações.

Dia: 26 de outubro (sábado);

Horário: das 9h às 10h30;

Entrada: gratuita;

Classificação: livre (vagas limitadas - sujeito a lotação).

RODA DE CONVERSA PERFORMÁTICA – AMOR AFROTRANSCENTRADO, COM EMY MATEUS E KAIQUE ANDRADE

A artista, performer e professora Emy Mateus e o fotógrafo Kaique Andrade compartilham suas vivências, pensamentos e reflexões sobre o amor a partir de uma perspectiva afro-transcentrada. A roda de conversa é permeada pelo diálogo sobre a descentralização do amor romântico – reservado aos corpos cisgêneros, brancos e heterossexuais-, refletindo sobre as rupturas sociais que acontecem nas relações afetivas construídas por corpos dissidentes.

Dia: 26 de outubro (sábado);

Horário: das 14h30 às 15h30;

Entrada: gratuita;

Classificação: livre (distribuição de senhas a partir das 14 horas - sujeito a lotação).

SHOW MUSICAL COM DOVALLE E BANDA

Dovalle apresenta seu show com canções que percorrem a nostalgia e a contemporaneidade de ritmos, timbres e histórias. Imersos no vermelho intenso de ´Sofrência´, exposição do projeto Arte nas Estações, o repertório autoral do artista dita o clima quente e animado da apresentação, temperado com grandes clássicos do cancioneiro brasileiro.

Dia: 26 de outubro (sábado);

Horário: 20 horas;

Entrada: gratuita;

Classificação: livre (sujeito a lotação).

Todas as atividades acontecem na Rua 26 de agosto, 453. Mais informações no site.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também