Vai uma pipoca? Confira o que chega nos cinemas em junho

Com a chegada de junho, também chega oficialmente a metade de 2024, e junto dele, chegam diversos lançamentos de filmes, documentários e até mesmo transmissões ao-vivo às telonas brasileiras.

Desde o relançamento de ‘Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban’, em comemoração aos 20 anos de lançamento do filme, até sequências esperadas, como ‘Divertidamente 2’, o que não falta são opções.

Confira a lista completa de lançamentos para junho:

01/06 – Final da UEFA Champions League

04/06 – Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban (relançamento)

06/06 – Os Observadores

06/06 – Bad Boys – Até o Fim

06/06 – Letícia

06/06 – O Cara da Piscina

06/06 – Nove e Meia Semanas de Amor (relançamento)

06/06 – Grande Sertão

06/06 – A Musa de Bonnard

12/06 – Atrevida – A Paixão Não Tem Regras

12/06 – Assassino Por Acaso

13/06 – Porto Príncipe

13/06 – Avassaladoras 2.0

13/06 – A Ordem do Tempo

13/06 – A Estação

13/06 – Rapto

13/06 – O Anel de Eva

13/06 – Uma Vida de Esperança

13/06 – A Semente do Mal

13/06 – 13 Sentimentos

13/06 – Mallandro – o Errado Que Deu Certo

20/06 – Tudo o Que Você Podia Ser

20/06 – Clube dos Vândalos

20/06 – Nosso Verão Daria um Filme

20/06 – Bandida – A Número Um

20/06 – Ghost – Rite Here Rite Now

20/06 – A Maldição de Cinderela

20/06 – Salamandra

20/06 – Divertida Mente 2

20/06 – O Estranho

27/06 – A Grande Fuga

27/06 – Orlando, Minha Biografia Política

27/06 – Um Lugar Silencioso: Dia Um

27/06 – Testamento

27/06 – Tô de Graça

27/06 – Casa Izabel

