Auxílio: Beneficiários do Bolsa Família começam a receber 5ª nesta terça

Sarah Chaves, com informações do G1

A quinta parcela do Auxílio Emergencial para os beneficiários do programa que também fazem parte do Bolsa Família começa a ser paga nesta terça-feira (18), pela Caixa Econômica Federal (CEF).

Os primeiros a receber serão os 1,9 milhão de trabalhadores cujo NIS termina em 1. Os pagamentos para esse grupo são feitos da mesma forma que o Bolsa.

Confira o calendário:

Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br.

Para os demais beneficiários do Auxílio Emergencial, o pagamento está sendo feito em lotes. Atualmente a quarta parcela vem sendo paga aos aprovados no primeiro lote (que receberam a primeira parcela em abril). O quinto lote começa a ser pago em 28 de agosto para esses primeiros aprovados.

Deixe seu Comentário

Leia Também