Menu
Menu Busca quinta, 26 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Rota Celulose Mar26 Capa
Economia

Caixa paga parcela do Bolsa FamÃ­lia a beneficiÃ¡rios do NIS final 7 nesta quinta

O valor mÃ­nimo corresponde a R$ 600, mas hÃ¡ o pagamento de trÃªs adicionais

26 marÃ§o 2026 - 06h30Vinicius Costa
Novo Bolsa Família do Governo FederalNovo Bolsa FamÃ­lia do Governo Federal   (DivulgaÃ§Ã£o)

A Caixa Econômica Federal paga nesta quinta-feira, dia 26, a parcela do Bolsa Família para beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 7. Ao todo cerca de 18,8 milhões de famílias receberão o benefício neste mês.

O valor mínimo corresponde a R$ 600. Além do benefício mínimo, há o pagamento de três adicionais. O Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até seis meses de idade, para garantir a alimentação da criança.

O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos e outro, de R$ 150, a famílias com crianças de até 6 anos.

O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Riedel durante a 4° edição do evento
AgronegÃ³cio
Expocanas reforÃ§a posiÃ§Ã£o de Mato Grosso do Sul como polo de bioenergia
Consumo cresce em março, mas pressão da inflação pode frear varejo
Economia
Consumo cresce em marÃ§o, mas pressÃ£o da inflaÃ§Ã£o pode frear varejo
O biocombustível teve alta de até 10 centavos no valor máximo
Economia
Gasolina mais cara empurra consumo para etanol e eleva preÃ§os
Bolsa Família
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa FamÃ­lia a beneficiÃ¡rios do NIS final 6 nesta quarta
Receita Federal
Economia
Receita abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda
Caixa paga parcela do Bolsa Família a beneficiários do NIS final 5 nesta terça
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa FamÃ­lia a beneficiÃ¡rios do NIS final 5 nesta terÃ§a
Durante o encontro, empresários de diferentes setores tiveram espaço para dialogar
Economia
Fiems recebe presidente do Paraguai para discutir negÃ³cios em MS
Declaração do Imposto de Renda já pode ser realizado
Economia
DeclaraÃ§Ã£o do Imposto de Renda 2026 jÃ¡ pode ser enviada
Bolsa Família é pago mais uma vez no ano
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa FamÃ­lia a beneficiÃ¡rios do NIS final 4 nesta segunda
Foto: Ceasa-MS
Economia
Frutas do outono ganham espaÃ§o e preÃ§os mais acessÃ­veis na CEASA/MS

Mais Lidas

Polo foi encontrado em uma área de mata no Jardim Colúmbia
PolÃ­cia
Carro Ã© encontrado abandonado e suspeita de que seja de mulher morta no Inferninho
Movimentação policial na frente da antiga casa do Bernal
PolÃ­cia
AGORA: Alcides Bernal mata servidor em briga por antiga casa em Campo Grande
Após assassinato, Bernal passará a noite no Presídio Militar de Campo Grande
PolÃ­cia
ApÃ³s assassinato, Bernal passarÃ¡ a noite no PresÃ­dio Militar de Campo Grande
Roberto Mazzini é servidor estadual
PolÃ­cia
Servidor tinha notificaÃ§Ã£o para Bernal desocupar casa em Campo Grande