Com pré-sal e Lei Kandir, Reinaldo quer potencializar investimentos

O governador Reinaldo Azambuja disse nesta quarta-feira (16) que conta com o recurso de R$ 252 milhões, do Pré Sal, para potencializar os investimentos em Mato Grosso do Sul.

Reinaldo afirmou que o recurso não será usado neste ano, já que a previsão para que o governo receba é entre dezembro e janeiro. Para o governador, toda receita nova é bem vinda. “Principalmente em um ano em que perdemos muito com o gás,vamos chegar ao final do ano perdendo quase R$ 400 milhões. A projeção para o ano que vem do ICMS [Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços], do gás, é cair para 1/3, 30% do atual, então, mais uma preocupação que o governo tem. Tudo o que entrar de recursos novos ajuda a custear o equilíbrio fiscal e as despesas correntes”, disse.

O governo estadual ainda aguarda os recursos da Lei Kandir, que o governador pretende usar para, além dos investimentos, custear a previdência estadual. “Queremos equacionar principalmente o equilíbrio atuarial do fundo previdenciário estadual, são duas receitas importantes que virão”, afirmou.

Para Reinaldo, os recursos podem fazer a economia girar um pouco mais em 2020 e, com isso, permitir que a receita cresça em um percentual de até 5%. “É uma previsão conservadora pois estamos vivendo um momento difícil no Brasil. Isso impoe a nos uma cautela para achar meios de suprir essa deficiência da receitam, manter o equilíbrio e o cumprimento dos compromissos do governo”, concluiu.

