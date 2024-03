Índice de confiança do empresário industrial cresceu em janeiro de 2024

Entre os meses de dezembro e janeiro, houve aumento do otimismo dos empresários em relação ao desempenho projetado para suas empresas conforme Sondagem Industrial do Radar Industrial Fiems. Nos próximos seis meses, as expectativas seguem predominantemente positivas em relação a demanda, compras de matérias-primas e número de funcionários

“Em janeiro, 79% das empresas industriais de Mato Grosso do Sul disseram que a produção foi igual ou superior em relação ao mês de dezembro, indicando crescimento de 23 pontos percentuais em relação ao último levantamento”, explicou o economista-chefe da Fiems, Ezequiel Resende.

Quanto ao índice de confiança, o indicador apresentou elevação de 3,3 pontos, refletindo no aumento do otimismo dos empresários em relação ao desempenho projetado para suas empresas nos próximos seis meses. J

á o índice de intenção de investimento encerrou o mês em 61,3 pontos, sinalizando que o empresário industrial sul-mato-grossense se mantém disposto a realizar investimentos.

“Por fim, considerando as expectativas para os próximos seis meses, 51% dos participantes disseram que a demanda por seus produtos deve ficar estável, enquanto 30% acreditam que deva aumentar”, destacou Ezequiel Resende.

