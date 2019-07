Inflação pelo Índice Geral de Preços sobe para 0,61% em julho

Rauster Campitelli, com informações da Agência Brasil

O Índice Geral de Preços-10 (IGP-10), divulgado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), registrou inflação de 0,61% no mês de julho - percentual superior se comparado ao de junho (0,49%). Com isso, o índice acumula 4,41% no ano e 6,23% em 12 meses.

A alta da taxa na passagem de junho para julho foi puxada pelos preços no varejo e pelo custo da construção. A informação foi dada hoje, no Rio de Janeiro, pela FGV.

O Índice de Preços ao Consumidor, que mede o varejo, subiu de 0,02% em junho para 0,07% em julho. Já o Índice Nacional de Custo da Construção passou de 0,04% para 1,08%.



O Índice de Preços ao Produtor Amplo, que mede o atacado, registrou, em julho, a mesma taxa de junho (0,72%).

