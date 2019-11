Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 60 milhões

Após ser adiado para essa segunda-feira (4), o sorteio do concurso 2204 da Mega-Sena acumulou e para o próximo sorteio na quarta-feira (6) o prêmio pode ser R$ 60 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 01 – 28 -29 – 32 – 35 – 56. A quina premiou 76 apostas, cada uma com R$ 45.148,15. A quadra teve 5.847 ganhadores que irão receber, cada um, R$ 838,34.

As apostas devem ser feitas em lotéricas ou pela internet até às 19h (horário de Brasília) do dia do concurso, com preços a partir de R$ 3,50.

Conforme a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para as aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio é de 1 em 50.063.860.

Já para uma aposta com 15 dezenas limite máxim, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.

O valor mínimo da compra no portal que pode conter apostas de todas as modalidades disponíveis no site é de R$ 30 e máximo de R$ 500 por dia. O pagamento é feito por cartão de crédito.

