Economia

Quaresma impulsiona venda de pescados no varejo e consumo deve aumentar 30%

Expectativa é de aumento nas vendas durante os 40 dias que antecedem a Páscoa

23 fevereiro 2026 - 11h22Luiz Vinicius

Com a chegada da Quaresma, período que antecede a Páscoa — celebrada neste ano em 5 de abril —, o consumo de peixes deve crescer em todo o país. A expectativa é de aumento de 30% nas vendas durante a Semana Santa, segundo a Associação Brasileira de Piscicultura (Peixes BR).

No Brasil, onde a tradição religiosa influencia os hábitos alimentares, o varejo projeta alta na comercialização de pescados ao longo dos 40 dias da Quaresma, especialmente às sextas-feiras, quando muitos fiéis evitam carne vermelha. Em Campo Grande e Dourados, o Fort Atacadista e o Comper Supermercados realizam o Festival de Pescados, com ofertas até 26 de fevereiro. As redes disponibilizam opções de peixes congelados, frescos e resfriados.

A procura por alimentação saudável também impulsiona o setor. Nos últimos dez anos, o consumo de pescado cresceu 53%. Em 2024, a produção nacional de peixes de cultivo chegou a 968.745 toneladas, alta de 9,21% em relação ao ano anterior.

De acordo com a nutricionista Rafaela Curcino, do Fort Atacadista, o consumo regular de peixes contribui para a saúde cardiovascular, melhora da memória e redução de processos inflamatórios. O alimento é fonte de ômega-3, vitaminas A e D e proteína de alto valor biológico.

A tilápia lidera a produção nacional, com 662.230 toneladas em 2024, o equivalente a 68,36% do total produzido no país — crescimento de 14,36% na comparação anual. Outras espécies como pacu, tambaqui e pintado também ganham espaço nas preparações típicas da Semana Santa.

Além dos pescados, as redes reforçam o estoque de itens tradicionais da Páscoa, como azeites, vinhos e chocolates. As compras podem ser parceladas no cartão próprio da rede e nos demais cartões de débito e crédito.

Financial Informe Fev26

