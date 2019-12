Refis Natalino encerrará na quinta-feira

O prazo para que contribuintes aproveitem a proposta do Refis Natalino de renegociação de débitos encerra na quinta-feira (5), segundo a Prefeitura de Campo Grande.

O programa prevê que os créditos podem ser quitados à vista com desconto de 90% da atualização monetária, dos juros de mora incidentes sobre o valor do crédito tributário e multa, quando houver.

Para os débitos parcelados ou reparcelados em até seis vezes a remissão será de 75% e para quem pagar em 12 parcelas, o desconto cai para 30%.

O Refis Natalino também atende na hora do almoço e finaliza o dia com cerca de 800 contribuintes atendidos, no expediente que começa às 8 horas e termina as 16 horas, com 50 guichês de atendimento, na Central de Atendimento localizada na Rua Arthur Jorge, 500.

Com a renegociação das dívidas anteriores podem incluir a dívida corrente deste ano.

