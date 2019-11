Refis do IPTU faz último plantão de sábado

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

Os contribuintes devem procurar até as 16h deste sábado (30) o plantão especial Refis de Natal para regularizar a situação junto à Prefeitura Municipal.

O programa permite que os devedores quitem seus débitos com até 90% de desconto.

Segundo a chefe da divisão de arrecadação Djanira Magalhães, durante a semana a central foi bem movimentada. "Quem quiser vir, ainda dá tempo. A semana que vem provavelmente será movimentada. A maioria deixa para o último dia", alertou.

Em média, são atendidos 800 contribuintes por dia, no expediente que começa às 8 horas e termina às 16 horas, com 50 guichês de atendimento, na Central do IPTU, localizada na Rua Arthur Jorge, 500.

O novo Refis vai até o dia 5 de dezembro, com desconto de até 90% da atualização monetária, dos juros de mora incidentes sobre o valor do crédito tributário e multa, quando houver.

No caso de parcelamento ou reparcelamento em até seis vezes, a remissão será de 75%. Para quem pagar em 12 parcelas, o desconto cai para 30%.

A Prefeitura de Campo Grande arrecadou R$ 4 milhões em 18 dias do Refis Natalino. A uma semana para o fim do Programa de Pagamento Incentivado(PPI), que termina no dia 5 de dezembro, o secretário municipal de Planejamento e Finanças, Pedro Pedrossian Neto, acredita que será batida a meta. "Acredito que podemos atingir os R$ 10 milhões até quinta-feira", afirmou.

