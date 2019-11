Refis Natalino terá plantão neste sábado

Jônathas Padilha, com informações da assessoria

O Refis Natalino terá um plantão especial neste sábado (30) com o atendimento de 50 guichês na Central do IPTU para atender a grande demanda de contribuintes que procuram quitar suas dívidas. Além de visar o fim próximo desse novo Refis.

O programa possibilita aos devedores quitarem seus débitos com até 90% de descontos nos juros em dívidas adquiridas com o Governo.

O secretário municipal de Planejamento e Finanças, Pedro Pedrossian Neto, explicou o objetivo e os requisitos para participar do Refis “Nosso objetivo com o Refis Natalino é dar oportunidade aos contribuintes campo-grandenses de regularizar débitos tributários e não tributários vencidos até a vigência desta Lei, estando estes inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, com exigibilidade suspensa ou não.”

De acordo com a assessoria, são atendidos, em média, 800 contribuintes por dia.

O expediente da Central do IPTU começa ás 8h e termina ás 16h e fica localizado na rua Arthur Jorge, 500.

Esse novo refis vai até o dia 5 de dezembro e as dúvidas podem ser sanadas pelo telefone 156.

