Refis Natalino tem atendimento ampliado

A Prefeitura de Campo Grande ampliou, neste penúltimo dia dos Refis Natalino, mais 20 guichês, numa tenda montada na parte externa para atendimento dos contribuintes. A central conta com 70 guichês, com essa medida.

O Refis Natalino oportuniza aos contribuintes quitarem seus débitos com até 90% de desconto. A novidade deste ano é que o Refis favorece descontos nos juros para aos contribuintes com débito em 2019. Isso porque, com a renegociação das dívidas anteriores, os contribuintes podem incluir a dívida coerente deste ano.

A média de atendimento, nesses últimos dias, é de 2 mil contribuintes por dia. Com 700 guichês de atendimento, o expediente que começa às 8 horas e termina às 16 horas, na Central de Atendimento localizada na rua Arthur Jorge, 500.

O secretário municipal de Planejamento e Finanças, Pedro Pedrossian Neto destaca que o programa é para pagamento de crédito tributário ou não tributário. ‘’Nosso objetivo é dar oportunidade aos contribuintes campo-grandenses de regular débitos tributários e não tributários vencidos até a vigência desta Lei, estando estes inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, com exigibilidade suspensa ou não’’, afirmou.

O programa prevê que os créditos podem ser quitados à vista com desconto de 90% da atualização monetária, dos juros de mora incidentes sobre o valor do crédito tributário e multa, quando houver. A proposta é que a renegociação ocorra até o dia 5 de dezembro.

O atendimento na Central do IPTU, da rua Arthur Jorge, 500, é das 8 às 16 horas, inclusive no horário do almoço. A Prefeitura de Campo Grande disponibiliza, para este serviço, 50 atendentes e não há filas.

