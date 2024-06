Atenção, estudantes: Inscrições para o ENEM 2024 encerram amanhã

Prorrogadas por uma semana, as inscrições no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) terminam nesta sexta-feira (14). Para se inscrever, os estudantes devem acessar a Página do Participante e utilizar o cadastro na conta gov.br. As provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro.



Para os participantes que não conseguiram isenção, a taxa de inscrição, no valor de R$ 85 poderia ser paga até quarta-feira (12).Os moradores do Rio Grande do Sul têm isenção desse valor. Os concluintes do ensino médio em escola pública também não pagam taxa de inscrição.

Conforme balanço divulgado pelo Ministério da Educação, cerca de 100% dos concluintes do ensino médio da rede pública estão inscritos no Enem em estados como como Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.

No Rio Grande do Sul, embora a rede de ensino ainda esteja em recuperação das enchentes, mais de 70% dos formandos da rede pública estão inscritos, segundo o MEC. A pasta não divulgou o número parcial de inscritos.

Os resultados da avaliação podem ser usados para acesso ao Sisu (Sistema de Seleção Unificada) e ao ProUni (Programa Universidade para Todos) e também são aceitos em instituições privadas e de outros países de língua portuguesa que tenham acordo com o Brasil.

