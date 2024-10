Colégio Nota 10 terá aulão gratuito para o Enem

O Enem 2024 acontece no primeiro domingo de novembro e para preparar ainda mais os estudantes que buscam uma vaga na faculdade através das notas das provas, o Colégio Nota 10, realiza o aulão preparatório aberto ao público, no 19 de outubro, às 14h na Unidade Garças, em Campo Grande.

A expectativa é que cerca de 500 alunos participem presencialmente, e mais de 3.000 estudantes se inscrevam para acompanhar remotamente.

Higor Tosta, diretor da unidade Garças, explica que o formato on-line e presencial contempla alunos de todo o estado. ”Serão aulas dinâmicas e interativas, conduzidas por alguns dos mais renomados professores do Mato Grosso do Sul, especializados em cursos preparatórios e vestibulares”.

Durante toda a tarde, os estudantes terão acesso a conteúdos com maior probabilidade de cair nas provas e dicas para a hora do exame.O formato do evento inclui um rodízio de aulas em diversas disciplinas, com foco nas áreas comuns pelo Enem.

O evento é aberto a todo o público e totalmente gratuito. A inscrição pode ser feita no link . Após o cadastro online o participante receberá as instruções da equipe organizadora do evento.

Serviço

Evento: Aulão Enem 2024

Horário : 14h às 18h

Local: Colégio Nota 10 - Unidade Garças

R. Padre João Crippa, 2371 - Centro, Campo Grande - MS,

Inscrições: Sympla

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também