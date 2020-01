Conheça o calendário letivo das escolas municipais e estaduais

O mês de fevereiro é sinônimo de volta as aulas, por isso as Secretarias de educação municipal e estadual divulgaram o calendário letivo das Escola Municipal de Educação Infantil (Emei’s), Rede Municipal de Ensino (Reme) e das escolas da Rede Estadual de Ensino (REE).



De acordo com a Semed o início letivo e início de bimestre nas escolas públicas municipais começam na quinta-feira (6) de fevereiro que cairá e terá recesso de carnaval nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro, respectivamente na segunda, terça e quarta-feira.

Já os sábados letivos marcarão seis datas do calendário escolar para repor os dias não letivos de abril, junho e a semana de saco cheio de outubro. Já as férias de julho começarão numa sexta-feira dia 17 e voltarão na segunda-feira, 3 de agosto.

Os exames finais ficam para o dia 16 de dezembro, sendo o dia 18 para entrega de médias aos pais, fechamento da digitação de médias e encerramento do ano escolar.

Para as Emeis, o início do ano letivo também é dia 6 de fevereiro, com apenas dois sábados letivos referentes à outubro, e entrando com recesso escolar programado para dia 18 de dezembro.

O calendário letivo publicado pela SED no Diário Oficial do Estado, anuncia 204 dias letivos para as escolas públicas estaduais, tendo início na segunda-feira (17) de fevereiro.

Os alunos da rede estadual terão 13 sábados letivos realizados por todos os docentes, com a denominação da atividade a ser desenvolvida na data, com desconto na folha de pagamento para o professor que não comparecer.

O Carnaval marcará três dias sem aulas para os alunos nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro, com duas semanas de férias no mês de julho, e outros 18 dias não letivos marcado por feriados e terminando o ano também no dia 18 de dezembro.

Confira aqui o calendário das Escola Municipal de Educação Infantil (Emei’s),

Confira aqui o calendário da Rede Municipal de Ensino (Reme)

Confira aqui o calendário das escolas da Rede Estadual de Ensino (REE).

