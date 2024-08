Desenrola Fies: renegociação de dívida é prorrogada até dezembro

O prazo para os estudantes renegociarem dívidas com o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil), com descontos de até 99% se encerraria neste sábado (31), mas foi prorrogado até 31 de dezembro deste ano.

O “Desenrola Fies”, o programa permite que alunos que financiaram as mensalidades do curso superior privado possam reduzir o valor que ainda estão devendo ao governo.

Como fazer?

Os interessados devem entrar em contato com a Caixa Econômica Federal ou com o Banco do Brasil para descobrir as possibilidades de negociação. É possível fazer simulações virtuais do novo contrato.

Quem pode aderir?

Estudantes que tenham assinado o contrato de financiamento até 2017 e que ainda estavam com débitos em 30 de junho de 2023.

Quais os descontos?

1- Contratos vencidos e não pagos há mais de 90 dias, em 30/06/2023:

*desconto de 100% nos juros e de 12% no valor principal, para pagamento à vista;

*parcelamento em até 150 vezes, com abatimento total dos juros e das multas.

2- Contratos vencidos e não pagos há mais de 365 dias, em 30/06/2023, de alunos cadastrados no CadÚnico ou que tenham sido beneficiários do auxílio emergencial 2021:

*desconto de 92% no valor total da dívida;

*ou abatimento de 99%, caso a última prestação devida esteja com mais de 5 anos de atraso.

3- Contratos vencidos e não pagos há mais de 365 dias, em 30/06/2023, de alunos fora do CadÚnico e do auxílio emergencial:

*desconto de 77% na dívida consolidada.

4- Estudantes com zero dia de atraso:

*desconto de 12% no valor total, para pagamento somente à vista.

