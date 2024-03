Duas escolas do Estado receberÃ£o investimento de R$ 3,5 milhÃµes do Governo

Carla Andréa, com Governo do MS

Na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (08), o Governo do Estado anunciou o investimento de R$ 3,5 milhões na ampliação de blocos e salas de aula de duas escolas do Mato Grosso do Sul.

A quantia será aplicada na Escola Estadual Octacílio Faustino da Silva no município de Corumbá, e também em reforma parcial na Escola Estadual Professora Alice Nunes Zampiere, em Campo Grande.

Segundo o secretário de estado de educação, Hélio Daher, o Governador Eduardo Riedel investiu R$ 300 milhões em reformas escolares no seu primeiro ano de mandato. E os investimentos continuarão ao longo de 2024.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também