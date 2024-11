Empresa é contratada por R$ 1,7 milhão para concluir obra da EMEI Vila Popular

Sarah Chaves, com informações da assessoria

Foi divulgada no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) a homologação do processo de licitação para contratar a empresa responsável pela conclusão da obra da Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Vila Popular, localizada na região urbana do Imbirussu.

A próxima etapa será a assinatura do contrato para a emissão da ordem de serviço com a empresa Gimenez Engenharia LTDA., vencedora da licitação.

O investimento na obra é de R$ 1.753.014,58, e a nova unidade atenderá aproximadamente 250 alunos ao ser finalizada, ampliando o número de vagas na Rede Municipal de Ensino (REME).

“Retomar e entregar à população a EMEI Vila Popular é assegurar que as crianças de Campo Grande tenham à disposição a uma educação infantil de qualidade, preparando os alunos da REME para o futuro e oportunizando a mais famílias o acesso à educação de excelência nas sete regiões da capital”, salientou a prefeita Adriane Lopes.

A construção da EMEI Vila Popular aguardava a conclusão há 12 anos após cinco paralisações com 80% concluída.

A administração municipal tem como meta concluir outras sete unidades de educação infantil: Jardim Talismã, Jardim Radialista, Moreninha II, Jardim Colorado, Serraville, Jardim Nashville e Jardim Anache, cuja licitação já foi realizada. O objetivo é reorganizar a distribuição de vagas na Educação Infantil, atendendo à demanda crescente da rede municipal de ensino e assegurando que mais crianças tenham acesso a uma educação de qualidade.

