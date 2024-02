Estudantes de baixa renda serão beneficiados com R$ 1,4 mil no MS Supera

Para estimular os estudos e também garantir que os estudantes concluam suas respectivas formações, o Governo de Mato Grosso do Sul estará destinando cerca de R$ 1,4 mil para os alunos de baixa renda através do programa MS Supera.

Gerenciado pela Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), as inscrições devem ser realizadas no site www.sead.ms.gov.br. Até 30 de novembro é possível realizar a inscrição no MS Supera. O pagamento será mensal.

O programa é destinado a estudantes de cursos de graduação ou ainda de cursos de educação profissional técnica, presenciais ou a distância, já podem concorrer, a partir da próxima segunda-feira (5).

“É uma grande oportunidade que o Governo de MS abre para nossos estudantes e apoia, de fato, a permanência e conclusão dos estudos de muitas pessoas que não conseguiriam sem esse programa. No MS Supera também pensamos na população indígena do estado, reservando mais de 400 vagas só para esse público”, explica a titular da Sead, Patrícia Cozzolino.

A lei 6.135/2023, que institui o MS Supera, também traz que verificada qualquer irregularidade na documentação apresentada ou a violação aos critérios para a concessão do benefício previsto na lei ou no regulamento, o pagamento do benefício será suspenso.

