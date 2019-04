Estudantes têm até 10 de abril para pedir isenção da tarifa do Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 custará R$ 85, a tarifa é R$ 3,00 mais cara que a cobrada em 2018. Os estudantes que se enquadrarem nos critérios de isenção da taxa, terão até às 23h59 (horário de Brasília) de quarta-feira (10) para fazer a solicitação.



Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), após realizar a inscrição, os candidatos terão até o dia 23 de maio para pagar o boleto, respeitando os horários de compensação bancária. A inscrição só é confirmada após o pagamento.



O Inep irá divulgar no dia 17 de abril a lista de quem teve o pedido de isenção aprovado. Esses participantes deverão fazer ainda a inscrição, normalmente, no período de 6 a 17 de maio.



Os pedidos que forem reprovados poderão entrar com recurso, do dia 22 a 26 de abril, na Página do Participante. O resultado do recurso será divulgado na página, a partir do dia 2 de maio. Segundo o instituto, os participantes que conseguem a isenção representam 70% do total de inscritos.



O Enem será aplicado nos dias 3 e 10 de novembro. Os participantes responderão questões de linguagens e ciências humanas, no primeiro dia de prova, além da prova de redação. Contando com 5h30 para a execução. No segundo dia, os estudantes terão 5h para as provas de ciências da natureza e matemática.

As inscrições no Enem 2019 poderão ser feitas de 6 a 17 de maio.



Deixe seu Comentário

Leia Também