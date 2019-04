Aposentadoria é dez vezes mais cara que educação

Saiba Mais Economia Projeção de crescimento da economia é reduzida

O ministro da economia Paulo Guedes afirmou que o Brasil gasta dez vezes mais com aposentadoria do que com educação durante audiência para discutir sobre a reforma da Previdência Social, nesta terça-feira (3), na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados.

Guedes iniciou sua fala dizendo que o sistema de repartição onde os trabalhadores da ativa financiam os aposentados está condenado ao fracasso. Ele destacou que a aposentadoria é despesa que maior pressiona o déficit nas contas públicas.

“Gastamos dez vezes mais com a Previdência, que é nosso passado, que com o futuro, que é a educação. Antes de a população brasileira envelhecer, a Previdência está condenada”, afirmou.



Segundo o ministro, os problemas fiscais são decorrentes do crescimento dos gastos com a Previdência e estão sendo impostos aos governos locais independentes dos partidos. “Tenha quem tiver, o partido que tiver, independentemente de quem esteja no governo, esse problema está se impondo”, alertou.



O ministro participa nesta tarde de nova audiência na CCJ para explicar a proposta de emenda à Constituição que reforma a Previdência. A audiência deveria acontecer semana passada, mas foi cancelada por Guedes enquanto não fosse definido um relator da proposta.

