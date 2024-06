Fundesporte dará curso de atletismo para professores e acadêmicos de Educação Física

Profissionais e acadêmicos de Educação Física da cidade de Amambai poderão participar do curso: “Atletismo: Princípios do Treinamento da Iniciação”, que será realizado no fim de semana, de 28 a 30 de junho. O curso é realizado pela Unidade de Capacitação Esportiva, setor da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), ligada à Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

O curso tem como objetivo capacitar os profissionais e acadêmicos na modalidade atletismo. Eles poderão aprender formas de treinamentos fáceis e eficazes com materiais simplificados.

O professor de Educação Física, Celso Ferreira Arantes, ministrante do curso de atletismo salienta que o curso introduzirá, além dos conhecimentos básicos, um pouco do alto rendimento com as técnicas de corrida, saltos, lançamentos e arremessos.

“O atletismo não tem tanto prazer na atividade, ele é um esporte que é muito sofrido, ele não dá esse prazer para o atleta participar, então o professor tem que ser muito dinâmico e trabalhar para que seja prazeroso e ele permaneça no projeto. O foco principal é levar conhecimento para os professores a fim de atuarem nos projetos”, destaca o professor.

Para o diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez, o curso visa fornecer uma base sólida de conhecimento sobre as diversas provas que compõem o atletismo.

“É de suma importância preparar os professores e estudantes de Educação Física para o atletismo, sendo uma das modalidades mais completas e desafiadoras, exige conhecimento técnico e pedagógico específico para que os treinamentos sejam eficazes e atraentes para os praticantes”, frisa o diretor-presidente.

Para se inscrever e obter mais informações, basta cilicar no link: http://ww2.cursos.escolagov.ms.gov.br/Fundesporte/Home/DetalhesEvento/2868

Programação

Data: 28/06/2024 (sexta-feira)

Local: SEDESC

End.: Rua Benjamin Constant 1110 vila Primavera

18:00 – Credenciamento

19:00 – Abertura.

Data: 29/06 (sábado), 07:30 às 12:30 e 13:30 às 18h30

Local: Ginásio Flávio Derzi

End: Rua Dom Pedro II s/n°, Vila Primavera, s/n, Amambai.

Data: 30/06/2023 (domingo) 07:30 às 12:30

Local: Ginásio Flávio Derzi

End: Rua Dom Pedro II s/n°, Vila Primavera, s/n, Amambai.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também