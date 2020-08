IFMS abre 54 vagas remanescentes em cursos superiores

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas para vagas remanescentes de cursos superiores oferecidos por meio do Sistema de Seleção Unificado (Sisu) para ingresso no segundo semestre.

São oferecidas 54 vagas para os cursos superiores de tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (21), em Corumbá; Engenharia Elétrica (5), Engenharia Mecânica (11) e Sistemas para Internet (17), em Campo Grande.

Para concorrer, o interessado deve ter participado de uma das três últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em 2019, 2018 ou 2017. As regras da seleção constam a partir do parágrafo 6 do edital nº 35/2020, publicado na Central de Seleção do IFMS.

Inscrições

As inscrições devem ser feitas até a próxima segunda-feira (17), na Página do Candidato da Central de Seleção. No ato da inscrição, além de informar os dados pessoais e o curso escolhido, o interessado deve indicar se participará da seleção em alguma modalidade de reserva de vagas (cota), conforme orientações do edital.

Ao final do processo de inscrição, o sistema emitirá um comprovante ao candidato.

Seleção

Será feita mediante a nota mais alta alcançada pelo candidato na prova do Enem, em 2019, 2018 ou 2017. A nota total será o somatório das notas das áreas de conhecimento (Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias) e da redação, podendo ser somado o percentual do bônus da cota local.

A cota local se aplica exclusivamente aos candidatos de ampla concorrência, com acréscimo de 20% na nota total, desde que informem no ato da inscrição esta opção. Podem optar pela cota local candidatos residentes e domiciliados em município da área de abrangência do campus onde concorre à vaga (parágrafo 3 do edital).

As notas dos candidatos serão consultadas pelo IFMS diretamente no banco de dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

A previsão é que o resultado preliminar seja divulgado no dia 19 de agosto.

