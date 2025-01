IFMS abre inscrições para 920 vagas em cursos de graduação pelo Sisu

Com oferta para cursos superiores de tecnologia, bacharelados e licenciaturas, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) está com inscrições abertas para 920 vagas.

Os interessados devem se inscrever na página do Sisu até a próxima terça-feira (20). As oportunidades são nos campi Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas. O início letivo será no primeiro ou segundo semestre deste ano, dependendo do curso.

Só poderão se inscrever no processo seletivo aqueles que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2024 e obtiveram nota acima de zero na prova de redação.

O Edital nº 001/2025, com as regras do processo seletivo, está disponível na Central de Seleção .

Ação Afirmativa (Cotas) - Metade das vagas é destinada a quem estudou todo o ensino médio em escola pública ou em escolas comunitárias de educação do campo conveniadas com o poder público.

Também há vagas reservadas para pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. P

O resultado e a convocação para matrículas em primeira chamada do SISU serão divulgados no dia 26 de janeiro, com matrículas entre 27 e 31 do mesmo mês.

Quadro de Vagas - Cursos de Graduação do IFMS 2025

Campus Curso Turno Início das Aulas Vagas Aquidauana

Engenharia Civil Integral 2º semestre 40 Redes de Computadores Noturno 1º semestre 40 Sistemas para Internet Noturno 2º semestre 40 Campo Grande Sistemas para Internet Matutino 2º semestre 40 Noturno 1º semestre 40 Engenharia Elétrica Noturno 1º semestre 40 Engenharia Mecânica Noturno 1º semestre 40 Corumbá Análise e Desenvolvimento de Sistemas Noturno 1º semestre 40 Processos Metalúrgicos Noturno 1º semestre 40 Coxim Sistemas para Internet Noturno 1º semestre 40 Licenciatura em Química Noturno 1º semestre 40 Dourados Jogos Digitais Noturno 1º semestre 40 Jardim Arquitetura e Urbanismo Integral 1º semestre 40 Licenciatura em Computação Noturno 1º semestre 40 Naviraí Análise e Desenvolvimento de Sistemas Noturno 1º semestre 40 Agronomia Integral 1º semestre 40 Nova Andradina Análise e Desenvolvimento de Sistemas Noturno 1º semestre 40 Agronomia Integral 1º semestre 40 Ponta Porã Gestão do Agronegócio Noturno 1º semestre 40 Agronomia Integral 1º semestre 40 Três Lagoas

Engenharia de Controle e Automação Integral 1º semestre 40 Análise e Desenvolvimento de Sistemas Noturno 1º semestre 40 Engenharia de Computação Integral 1º semestre 40



Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também