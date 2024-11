IFMS de Aquidauana abre vaga para professor substituto

O Campus Aquidauana do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas para candidatos graduados em Licenciatura em Letras com habilitação em Língua Portuguesa e Língua Inglesa para uma vaga de professor substituto na área de Português/Inglês.

As inscrições estão abertas até 2 de dezembro, pela Página do Candidato. A taxa é de R$ 50 e deve ser paga em qualquer agência do Banco do Brasil até o dia 3. Confira os requisitos no edital.

A seleção será feita por meio de provas didática e de títulos, marcadas para 14 de dezembro, às 8 horas, no Campus Aquidauana do IFMS. As duas etapas são eliminatórias e classificatórias.

A previsão é de que os resultados preliminar e final da seleção sejam divulgados nos dias 17 e 24 de dezembro, respectivamente.

A remuneração varia de R$ 4.412,63 a R$ 7.356,02, dependendo da titulação do selecionado, por 40 horas de trabalho semanais.

