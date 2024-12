Mais de 44 mil estudantes recebem o 'Pé-de-Meia' em Mato Grosso do Sul

Sarah Chaves, com informações do MEC

Desde que foi ampliado para também beneficiar estudantes com Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), o programa 'Pé-de-Meia está beneficiando 44,2 mil estudantes do Mato Grosso do Sul'.

O Ministério da Educação (MEC) está investindo R$ 106,4 milhões no estado, somente no primeiro ano do programa.

Destinado a pagar R$ 200 a estudantes que cumprem 80% de frequência nas aulas. O estudante que passa de ano também recebe R$ 1.000, valor que pode ser sacado apenas após a conclusão do ensino médio. O programa também paga parcela extra de inventivo ao estudante beneficiado que faz o Exame Nacional do Ensino Médio.

A escala do incentivo educacional posiciona o Pé-de-Meia como a maior política de combate à desigualdade social do país após o Bolsa Família em termos de público beneficiado.O Pé-de-Meia é uma política educacional que valoriza o estudante que se matricula no ensino médio, frequenta as aulas, passa de ano, faz o Enem e completa a etapa de ensino.

Podem fazer parte do Pé-de-Meia todos os alunos do ensino médio público regular e da EJA cuja família esteja inscrita no CadÚnico, até o dia 15 de junho de 2024, e tenha renda per capita de até meio salário mínimo. Para receber as parcelas, porém, é preciso que os estudantes frequentem, no mínimo, 80% das aulas e sejam aprovados ao final de cada período letivo.

