Mato Grosso do Sul conta com mais de 3 mil bolsas no Prouni no 1° semestre

Mato Grosso do Sul conta com 3.079 bolsas, entre integrais e parciais, distribuídas em 33 instituições participantes do Prouni (Programa Universidade para Todos) para esse primeiro semestre de 2025.

A oferta de bolsas por município pode ser acessada napágina doProuni, em “Consulta de bolsas”.

O curso de graduação com maior quantitativo de bolsas é direito, com 430 bolsas, sendo 43 integrais e 387 parciais. Logo na sequência aparece administração com 328 bolsas, sendo 130 integrais e 198 parciais, e ciências contábeis com 162 bolsas, divididas em 87 integrais e 75 parciais.

Curso Bolsas integrais Bolsas Parciais Total Direito 43 387 430 Administração 130 198 328 Ciências Contábeis 87 75 162 Pedagogia 143 16 159 Educação Física 91 26 117 Arquitetura e Urbanismo 12 89 101 Engenharia Civil 14 69 83 Agronomia 23 58 81 Gestão de Recursos Humanos 60 18 78 Análise e Desenvolvimento de Sistemas 47 23 70

Inscrição–O período de inscrição para oprograma é até esta terça-feira, 28 de janeiro. Os candidatos devem se atentar a possíveis fraudes e golpes: a inscrição no programa é completamente gratuita e deve ser feita exclusivamente pela página do Prouni, no portal Acesso Único, pela URL acessounico.mec.gov.br/prouni.

A divulgação do resultado vai acontecer em duas chamadas, sendo a primeira no dia 4 de fevereiro e a segunda no dia 28 do mesmo mês.

