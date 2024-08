Pais se desesperam com paralisação de aulas para reformas em escolas municipais

A Prefeitura Municipal de Campo Grande tem realizado reformas nas escolas do município, mas um detalhe tem incomodado os pais dos alunos da E.M Geraldo Castelo, localizada na Rua Padre João Crippa, no Jardim Monte Líbano.

A diretoria da escola mandou um bilhete na agenda dos alunos informando aos pais de uma reunião que foi realizada no último dia 10. Nesse encontro, foi informado que de 26 de agosto a 29 de setembro, as aulas ficarão paralisadas por causa de uma reforma, onde a prefeitura trocará o piso das salas, arrumará banheiros e os telhados.

Enquanto isso, os pais receberão as atividades, e em casa, deverão aplicar aos filhos. O que Jocelaine Lourenço, mãe de um aluno do 3º ano do Ensino Fundamental da Geraldo Castelo, discorda. “O maior prejuízo é para as crianças sem o devido aprendizado”, disse.

Segundo ela, durante a reunião, os pais deram alternativas para que não houvesse a pausa nas aulas, como: que a prefeitura alugasse um local para manter as aulas ativas; que os alunos fossem remanejados para outras instituições; ou que a reforma fosse adiada para o período de férias. Porém, todas as opções foram negadas pela diretoria da escola.

“Não temos onde deixar os filhos. Muitos estão desesperados sem saber o que fazer. É humilhante e desesperador”, afirmou Jocelaine.

Os pais temem que a paralisação dure mais que o previsto, por isso alguns, como Jocelaine, estão buscando transferir os filhos para outras escolas. Eles tiraram como exemplo a E.M. Professor Múcio Teixeira Junior, na Vila Carlota, que está sem aula há 40 dias por causa de uma reforma.

A reportagem tentou contato com a Secretaria Municipal de Educação (Semed), mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

